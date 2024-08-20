В Омске объявили аукцион по поиску подрядчика для ремонта дороги.

Сегодня, 20 августа, омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства начало искать подрядчика для содержания Окружной дороги на участке между Федоровкой и Александровкой. Победитель аукциона должен будет провести ямочный ремонт на отдельных участках дороги в Омском, Любинском и Марьяновском районах.

Начальная стоимость контракта составила 38,2 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы до 31 октября. Заявки на участие в торгах принимают до 28 августа. А итоги аукциона будут известны 30 августа.

В документации говорится, что подрядчик вправе привлечь к исполнению контакта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций. Им нужно поручить работы в объеме 25 % от цены контракта.