Омск-Информ
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·Общество

«Завод сборного железобетона № 6» прошел экспертизу по проекту.

Сегодня, 20 августа, в Омске выдали положительное заключение проекту по постройке многоэтажки в районе дома № 4 на улице Шебалдина, сообщает Город55. Рядом с указанным адресом располагается пустырь, где и собираются возвести здание. Новый дом построят на пересечении улиц Нейбута и Шебалдина.

Подготовкой документации и возведением дома занимается «Завод сборного железобетона № 6». Экспертизу проводила компания «Базис».

По словам главы «Завода сборного железобетона № 6» Юрия Гуринова, новое здание будет иметь 16 этажей. Дом будет иметь один подъезд по семь квартир на этаже. Подземная парковка не предусмотрена. Разрешение на постройку компания пока не получила.

·Общество

«Завод сборного железобетона № 6» прошел экспертизу по проекту.

Сегодня, 20 августа, в Омске выдали положительное заключение проекту по постройке многоэтажки в районе дома № 4 на улице Шебалдина, сообщает Город55. Рядом с указанным адресом располагается пустырь, где и собираются возвести здание. Новый дом построят на пересечении улиц Нейбута и Шебалдина.

Подготовкой документации и возведением дома занимается «Завод сборного железобетона № 6». Экспертизу проводила компания «Базис».

По словам главы «Завода сборного железобетона № 6» Юрия Гуринова, новое здание будет иметь 16 этажей. Дом будет иметь один подъезд по семь квартир на этаже. Подземная парковка не предусмотрена. Разрешение на постройку компания пока не получила.