Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Перед вылетом вскрылась течь топлива. 
Выяснилась причина, почему самолет «Уральских авиалиний» сегодня утром с опозданием прибыл из Сочи в Омск. Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, вчера в 20:59 (23:59 по Омску) экипаж воздушного судна доложил о течи топлива первого двигателя и запросил возврат на стоянку.
В результате борт прибыл в Омск в 09:50 вместо 03:30. Вылетел обратно в Сочи рейс в 11:00 вместо 04:30.
·Происшествия

Перед вылетом вскрылась течь топлива. 
Выяснилась причина, почему самолет «Уральских авиалиний» сегодня утром с опозданием прибыл из Сочи в Омск. Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, вчера в 20:59 (23:59 по Омску) экипаж воздушного судна доложил о течи топлива первого двигателя и запросил возврат на стоянку.
В результате борт прибыл в Омск в 09:50 вместо 03:30. Вылетел обратно в Сочи рейс в 11:00 вместо 04:30.