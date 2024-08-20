Омск-Информ
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·Общество

Борт должен был отправиться из омского аэропорта в 4:30.

В омском аэропорту задержался сегодняшний рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь еще в 4:30. Однако вылет задержали до 10:30.

Это связано с поздним прибытием борта. Из Сочи судно должно было приземлиться в 3:30, но посадка задержана до 9:35.

·Общество

Борт должен был отправиться из омского аэропорта в 4:30.

В омском аэропорту задержался сегодняшний рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь еще в 4:30. Однако вылет задержали до 10:30.

Это связано с поздним прибытием борта. Из Сочи судно должно было приземлиться в 3:30, но посадка задержана до 9:35.