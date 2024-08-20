Омск-Информ
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·Общество

В должности утвердили Сергея Ремнева.
По данным Rusprofile, подполковник внутренней службы Сергей Ремнев стал начальником омской исправительной колонии № 7. До этого он был врио начальника.
Напомним, руководить колонией Ремнев начал в мае. Он сменил Александра Сысенко, который покинул пост, потом его назначили врио первого заместителя начальника УФСИН.
·Общество

В должности утвердили Сергея Ремнева.
По данным Rusprofile, подполковник внутренней службы Сергей Ремнев стал начальником омской исправительной колонии № 7. До этого он был врио начальника.
Напомним, руководить колонией Ремнев начал в мае. Он сменил Александра Сысенко, который покинул пост, потом его назначили врио первого заместителя начальника УФСИН.