Следом за ИК № 6 нового руководителя получила «семерка». Изменения происходят после назначения врио начальника областного УФСИН.

Следом за ИК № 6 нового руководителя получила «семерка». Изменения происходят после назначения врио начальника областного УФСИН.

В системе УФСИН по Омской области произошла очередная громкая перестановка. Исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 7 утвержден Сергей Ремнев, сообщает портал «СуперОмск». На этом посту он сменил Александра Сысенко, который недавно был назначен врио первого заместителя начальника УФСИН.

Ранее стало известно о назначении нового руководителя ИК № 6. В начале мая исполняющим обязанности начальника колонии стал Максим Полькин.

Изменения в руководящем составе омских пенитенциарных учреждений были запущены с приходом на пост начальника УФСИН по Омской области Сергея Балдина. Он был переведен в регион из Ульяновской области. Сейчас Балдин, как и его подчиненные, работает в статусе и.о.