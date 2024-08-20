Омск-Информ
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·Общество

Завтра с ним простятся родственники, друзья и односельчане.
В администрации Дружинского сельского поселения сообщили о гибели земляка на СВО. Жителю села Мельничное Николаю Кузнецову было 43 года.
Мужчина участвовал в спецоперации с сентября 2022 года. За мужество и отвагу получил медаль Суворова. Имеет звание старшего сержанта.
Прощание с бойцом состоится 21 августа в 13:00 на площади у памятника Великой Отечественной войны в селе Мельничном. В 12:00 от ДК в поселке Горячий Ключ отправится автобус для желающих принять участие в траурной церемонии.
·Общество

Завтра с ним простятся родственники, друзья и односельчане.
В администрации Дружинского сельского поселения сообщили о гибели земляка на СВО. Жителю села Мельничное Николаю Кузнецову было 43 года.
Мужчина участвовал в спецоперации с сентября 2022 года. За мужество и отвагу получил медаль Суворова. Имеет звание старшего сержанта.
Прощание с бойцом состоится 21 августа в 13:00 на площади у памятника Великой Отечественной войны в селе Мельничном. В 12:00 от ДК в поселке Горячий Ключ отправится автобус для желающих принять участие в траурной церемонии.