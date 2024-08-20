Судебные приставы помогли мужчине решить автомобильный вопрос.

В Исилькульском районе пара бывших супругов не могли поделить автомобиль ЛАДА 210740 («Семерка»). После развода сельчан 70-летняя женщина должна была вернуть своему бывшему мужу авто, однако передумала это делать. Судебным приставам пришлось вмешаться в их дела, уже не семейные.

Ранее в суд с иском обращался 85-летний пенсионер, который пытался отобрать у бывшей жены принадлежащий ему автомобиль. Было установлено, что после развода он продолжал проживать с ней на одной жилплощади. Во время этого периода он купил автомобиль ВАЗ 210740 («Семерка») 2010 года выпуска.

Отметим, что экс-супруги договорились, что после развода автомобиль будет стоять в гараже женщины. Однако все пошло не так. После прекращения совместного проживания женщина не пускала мужчину в гараж к авто. Ее не смутил тот факт, что транспортное средство по закону принадлежит экс-супругу. Приставы вернули машину владельцу.

– В результате суд удовлетворил исковое заявление омича, обязав истребовать из незаконного владения гражданки принадлежащее мужчине имущество в виде автомобиля, а также оплатить судебные расходы, – рассказали в пресс-службе судебных приставов.

В итоге женщина добровольно решилась передать пенсионеру его транспортное средство. Решение суда исполнено, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.