Дома на улице Совхозной признали аварийными два года назад.

Омский следком начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность».

По предварительным данным, озвученным в программе одного из федеральных каналов, жильцы трех домов, расположенных на улице 2-я Совхозная, в течение нескольких лет вынуждены проживать в аварийных домах. Сроки расселения этих домов неоднократно переносились. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Не очень понятно, о каких именно домах идет речь. Возможно, это двухэтажки барачного типа по адресам 2-я Совхозная, 64, и 2-я Совхозная, 204а, в Центральном округе Омска. Аварийными и подлежащими сносу их признали в июле 2022 года на основании решения межведомственной комиссии, занимающейся оценкой жилых помещений. Отметим, что первое здание было построено в 1954 году, а второе – в 1961-м. Оба они кирпичные, двухэтажные. Согласно постановлению, расселить жильцов этих домов следует до 31 декабря 2029 года.