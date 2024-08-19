Омск-Информ
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·Происшествия

Дома на улице Совхозной признали аварийными два года назад.

Омский следком начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность».

По предварительным данным, озвученным в программе одного из федеральных каналов, жильцы трех домов, расположенных на улице 2-я Совхозная, в течение нескольких лет вынуждены проживать в аварийных домах. Сроки расселения этих домов неоднократно переносились. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Не очень понятно, о каких именно домах идет речь. Возможно, это двухэтажки барачного типа по адресам 2-я Совхозная, 64, и 2-я Совхозная, 204а, в Центральном округе Омска. Аварийными и подлежащими сносу их признали в июле 2022 года на основании решения межведомственной комиссии, занимающейся оценкой жилых помещений. Отметим, что первое здание было построено в 1954 году, а второе – в 1961-м. Оба они кирпичные, двухэтажные. Согласно постановлению, расселить жильцов этих домов следует до 31 декабря 2029 года.

·Происшествия

Дома на улице Совхозной признали аварийными два года назад.

Омский следком начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность».

По предварительным данным, озвученным в программе одного из федеральных каналов, жильцы трех домов, расположенных на улице 2-я Совхозная, в течение нескольких лет вынуждены проживать в аварийных домах. Сроки расселения этих домов неоднократно переносились. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Не очень понятно, о каких именно домах идет речь. Возможно, это двухэтажки барачного типа по адресам 2-я Совхозная, 64, и 2-я Совхозная, 204а, в Центральном округе Омска. Аварийными и подлежащими сносу их признали в июле 2022 года на основании решения межведомственной комиссии, занимающейся оценкой жилых помещений. Отметим, что первое здание было построено в 1954 году, а второе – в 1961-м. Оба они кирпичные, двухэтажные. Согласно постановлению, расселить жильцов этих домов следует до 31 декабря 2029 года.