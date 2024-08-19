Рабочие привели в порядок улицы около парка 30-летия ВЛКСМ.

Сегодня, 19 августа, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что возле сквера имени 30-летия ВЛКСМ привели в порядок проблемные участки улиц Потанина и Театральная. Ранее омичи неоднократно жаловались, что дороги находятся в плохом состоянии.

За минувшие выходные улицы отремонтировали в два этапа. В субботу рабочие засыпали выбоины с помощью инертного материала и подготовили проезжую часть к основным работам.

Накануне ночью транспортный участок Управления дорожного хозяйства и благоустройства закончил укладывать асфальт. Сегодня ночью дорожники начнут ремонтировать аварийные участки улиц 1-я Полевая и Сейфуллина. Все будет зависеть от погодных условий.