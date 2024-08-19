Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

В пресс-службе главы региона назвали точное число таких представителей и их функционал.

Появились новые детали назначения полномочных представителей губернатора в районах Омской области. Сообщалось, что соответствующее распоряжение подписал в пятницу, 16 августа, первый заместитель главы региона Дмитрий Ушаков.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, специалистов назначат несколько.

– Планируется, что будут работать четыре полпреда, по одному на восемь районов Омской области, – пояснила пресс-секретарь Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

Основная задача каждого полпреда – дополнительный контроль на муниципальном уровне.

– Планируется, что полпреды начнут заниматься дополнительным контролем на муниципальном уровне, в том числе за исполнением национальных проектов, – отметила пресс-секретарь.

Кроме того, «главным по районам», как уже сообщалось, доверят координацию взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, контроль исполнения поручений губернатора, встречи с местными жителями. Таких специалистов предполагается назначать на год.

·Политика

В пресс-службе главы региона назвали точное число таких представителей и их функционал.

Появились новые детали назначения полномочных представителей губернатора в районах Омской области. Сообщалось, что соответствующее распоряжение подписал в пятницу, 16 августа, первый заместитель главы региона Дмитрий Ушаков.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, специалистов назначат несколько.

– Планируется, что будут работать четыре полпреда, по одному на восемь районов Омской области, – пояснила пресс-секретарь Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

Основная задача каждого полпреда – дополнительный контроль на муниципальном уровне.

– Планируется, что полпреды начнут заниматься дополнительным контролем на муниципальном уровне, в том числе за исполнением национальных проектов, – отметила пресс-секретарь.

Кроме того, «главным по районам», как уже сообщалось, доверят координацию взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, контроль исполнения поручений губернатора, встречи с местными жителями. Таких специалистов предполагается назначать на год.