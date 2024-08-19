Омск-Информ
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·Политика

Кто займет эту должность, пока неизвестно.
В минувшую пятницу, 16 августа, первый заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал указ «О полномочном представителе губернатора Омской области в муниципальных образованиях». Документ власти опубликовали сегодня, 19 августа. Новую должность вводят в целях повышения эффективности обеспечения исполнения полномочий губернатора в районах. 
Специалиста назначат на год. Подчиняться он будет непосредственно главе региона. Полномочный представитель будет представлять губернатора в районах, информировать его и готовить предложения по совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Он будет встречаться с жителями «от имени» главы региона, вручать награды и участвовать в некоторых «протокольных» мероприятиях.
·Политика

Кто займет эту должность, пока неизвестно.
В минувшую пятницу, 16 августа, первый заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал указ «О полномочном представителе губернатора Омской области в муниципальных образованиях». Документ власти опубликовали сегодня, 19 августа. Новую должность вводят в целях повышения эффективности обеспечения исполнения полномочий губернатора в районах. 
Специалиста назначат на год. Подчиняться он будет непосредственно главе региона. Полномочный представитель будет представлять губернатора в районах, информировать его и готовить предложения по совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Он будет встречаться с жителями «от имени» главы региона, вручать награды и участвовать в некоторых «протокольных» мероприятиях.