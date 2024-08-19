Омск-Информ
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·Общество

После 23:00 они не смогут курсировать по Гагарина.
Сегодня, 19 августа, с 23:00 в Омске запретят троллейбусное движение по улице Гагарина в обоих направлениях. Как сообщили в департаменте транспорта, ограничения продлятся до 05:00 следующего дня.
В это время сотрудники «ОмскВодоканала» будут проводить на улице аварийные работы. Что за авария произошла, не сообщается.
·Общество

После 23:00 они не смогут курсировать по Гагарина.
Сегодня, 19 августа, с 23:00 в Омске запретят троллейбусное движение по улице Гагарина в обоих направлениях. Как сообщили в департаменте транспорта, ограничения продлятся до 05:00 следующего дня.
В это время сотрудники «ОмскВодоканала» будут проводить на улице аварийные работы. Что за авария произошла, не сообщается.