«Ярмарка успешных практик» собрала около 150 участников и экспертов из различных регионов России, а также представителей крупных промышленных предприятий.

В Омске состоялась «Ярмарка успешных практик», на которой были представлены проекты для эффективного ведения производственных и бизнес-процессов. Мероприятие компании «Газпромнефть – смазочные материалы» собрало около 150 участников и экспертов из различных регионов России, а также представителей крупных промышленных предприятий.

Авторами идей выступили сотрудники различных подразделений «Газпромнефть-СМ». Специалисты предложили идеи по повышению эффективности производственных процессов и надежности работы оборудования, совершенствованию системы безопасности и охраны труда, развитию программ обучения и подготовки кадров.

– Развитие современного производства невозможно без внедрения новых идей. Авторами множества проектов, которые помогают делать компанию эффективнее и сильнее, являются наши сотрудники – специалисты различных направлений. Они не только профессионалы высочайшего уровня, но и безусловные лидеры, вовлеченные, готовые постоянно развиваться и идти вперед. Это дает нам возможность аккумулировать на своих площадках лучший опыт и предлагать универсальные решения как для задач компании, так и в интересах всей отрасли, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

По мнению министра промышленности и научно-технического развития Омской области Андрея Посаженникова, «Ярмарка успешных практик» станет хорошим примером широкого обмена передовым опытом.

– Одно из условий роста общего промышленного потенциала территории – создание единого поля для профессионального взаимодействия среди предприятий различных направлений, конгломерация успешного опыта, – подчеркнул министр.

Добавим, что все представленные на «Ярмарке успешных практик» проекты были внедрены и доказали свою высокую эффективность. Мультифункциональность каждой практики позволяет тиражировать эти решения на предприятиях любого промышленного сегмента.