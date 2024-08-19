Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За них просят в общей сложности более 8 млн рублей.
Конкурсный управляющий ООО «Омскгазсеть» Евгений Веснин выставил на торги активы компании. В их числе дебиторские задолженности шести юридических лиц и одного физического:
Долг «Тепловой компании» продается за 4,5 млн рублей, «Омскгоргаза» – за 3,76 млн рублей, «Главного управления жилищно-коммунального хозяйства» – за 766 тыс. рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 20 августа по 23 сентября.
Напомним, «Омскгазсеть» признали банкротом в мае 2023 года. Перед этим экс-депутата омского Заксобрания Сергея Калинина приговорили к 16 годам колонии за мошенничество. По версии следствия вместе с сообщниками и с помощью «Омскгазсети» он организовал установление завышенных тарифов на транспортировку газа.
·Экономика/Бизнес

За них просят в общей сложности более 8 млн рублей.
Конкурсный управляющий ООО «Омскгазсеть» Евгений Веснин выставил на торги активы компании. В их числе дебиторские задолженности шести юридических лиц и одного физического:
Долг «Тепловой компании» продается за 4,5 млн рублей, «Омскгоргаза» – за 3,76 млн рублей, «Главного управления жилищно-коммунального хозяйства» – за 766 тыс. рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 20 августа по 23 сентября.
Напомним, «Омскгазсеть» признали банкротом в мае 2023 года. Перед этим экс-депутата омского Заксобрания Сергея Калинина приговорили к 16 годам колонии за мошенничество. По версии следствия вместе с сообщниками и с помощью «Омскгазсети» он организовал установление завышенных тарифов на транспортировку газа.