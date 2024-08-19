Приговор пока не вступил в силу, его могут обжаловать.

Сегодня, 19 августа, Первомайский районный суд вынес приговор 30-летней омичке, которая убила свою новорожденную дочь. Как сообщили в следственном комитете, в наказание женщину отправят на два года в колонию-поселение.

Напомним, вечером 18 декабря прохожие нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского полиэтиленовый пакет с телом новорожденной девочки. Как показала экспертиза, ребенок умер от асфиксии. Позже выяснилось, что мать девочки скрывала беременность, родила в ванной, дождалась, пока ребенок захлебнется, положила тело в пакет и отнесла на мусорку.

Известно, что у женщины есть два сына, а третьего ребенка она не хотела.