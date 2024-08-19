Поддержку малому и среднему бизнесу оказал сервис самостоятельного запуска наружной рекламы DRON.DIGITAL.

В течение года 100 бизнесменов получили по 100 тыс. рублей на продвижение своего дела от сервиса самостоятельного запуска наружной рекламы на цифровых экранах DRON.DIGITAL. Сервис присутствует в 44 городах России.

— Нам хотелось рассказать о своем сервисе, о том, насколько он прост в использовании, как быстро и без глобальных вложений можно попробовать наружную рекламу. Решили раздать колоссальный промобюджет с простыми условиями и показать бизнесу, что с наружкой можно получить отличные результаты. В отличие от интернет-инструментов со сложными личными кабинетами и алгоритмами, DRON предлагает простые и понятные решения. В итоге малый и средний бизнес получил грант и новый маркетинговый инструмент для продвижения, а мы создали беспрецедентный проект и получили хорошие кейсы, – сообщил директор по маркетингу Егор Крылов.

Сначала акцию запустили в Санкт-Петербурге, но в марте 2024 география грантовой поддержки расширилась до шести городов. Всего за период проведения акции поступило 965 заявок. Обладателями гранта стали 100 предпринимателей из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Самары и Челябинска.

— К отбору подошли тщательно. Для заводов и производителей промышленного оборудования, например, наружка может выполнить только имиджевые задачи. Малый и средний бизнес хочет видеть результат. Мы обучали предпринимателей пользоваться сервисом, помогали с разработкой роликов и рекламных предложений. Больше половины участников акции отметили, что наружка стала для них новым инструментом продвижения, а сам сервис вызвал восхищение почти у всех, кто им пользовался. Конечно, были и те, кто не получили ожидаемого результата, но все же попробовали новый для себя формат и повысили узнаваемость, – отметила директор по развитию продаж Майя Папанова.

Часть предпринимателей, которые уже потратили грант, решили включить DRON в свой медиасплит. Участники акции высоко оценивают удобство пользования сервисом.

— Мы неправильно сформулировали ТЗ и разбирались с менеджером, он давал рекомендации. Ролик сделали очень быстро, несмотря на ряд правок. Очень понравилось, что техподдержка решает задачи быстро, с ними комфортно и приятно общаться. Я была удивлена, насколько все работает слаженно и профессионально,— поделились опытом использования сервиса в компании «Свет внутри» .

Представители юридического бюро «Арбитр» отметили удобство личного кабинета:

— Быстро разобрались с системой аукционов. Менеджер всегда на связи – моментально дает ответы на все вопросы. Заранее сообщил, каких примерно результатов стоит ожидать.

Добавим, что DRON все еще дает стартовый бюджет на рекламную кампанию до 20 тыс. рублей.

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