Известный священник Островский назвал омичей киборгами

По мнению представителя РПЦ, киборгами людей сделали телефоны, которыми сегодня пользуется каждый.

В рамках международных молодежных сборов «Рождество Христово в Сибири» в Омской духовной семинарии прошла встреча с Павлом Островским – священнослужителем Русской православной церкви, настоятелем Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Московской области. Широкой публике он также известен как теле- и радиоведущий, автор книг, блогер, интернет-миссионер.

Отец Павел более четырех часов отвечал на вопросы омичей из зала. Сейчас многих интересует тема искусственного интеллекта, однако священнослужитель не разделяет опасений повсеместной цифровизацией. По его мнению, проблемой № 1 является ускорение времени.

Время, вперед!

В последние десятилетия эпохи начали сменять друг друга слишком быстро, говорит Островский. Если 500 лет назад несколько поколений мыслили и делали одно и то же, то сейчас даже между двумя поколениями разрыв может доходить до нескольких эпох.

– Еще в 2000 году профессор Капица, великий советский и российский физик, популяризатор науки, атеист, человек, который никогда не был замечен в каких-то апокалиптических мыслях, публично рассказал об этой проблеме, назвав ее по-другому: конец истории человечества, – заявил иерей. – Я родился в эпоху телевидения, она называется аналоговой. В 1995 году появился интернет – это новая эпоха. Информация стала доступна каждому, а интернет давал стратегическое преимущество перед другими людьми, поэтому все постепенно с головой ушли в глобальную Сеть. Третья эпоха – эпоха социальных сетей, она изменила человечество в том, что люди потеряли навык живого общения. После наступила эпоха социальных платформ.

Когда в середине XX века в фантастических романах братьев Стругацких, Станислава Лема, Кира Булычева описывались киборги, то никто не мог и представить, что киборгами станут сами люди.

– Кто такой киборг? Это, по сути, человек, неотъемлемой частью которого является какой-то электрический механизм. Такой частью для всех из нас стал телефон, – поясняет Островский. – Я хочу поздравить: вы самые настоящие киборги. Без шуток. Потому что в этот электрический аппарат вынесена наша память, наши деньги, наша работа, покупки, магазины. Наше общение и наша вера. Маленький электрический механизм стал естественной нашей частью, и это эпоха социальных платформ. Это эпоха номер четыре.

Пятая эпоха – это эпоха искусственного интеллекта. Он стал активно развиваться три года назад, но эта эпоха закончилась где-то полгода назад, заявил отец Павел. Наступила эпоха шестая.

– Есть такие технологии: одеваешь эти наушники, у другого человека такие же. Ты говоришь по-английски, с тобой разговаривают по-французски, но вы слышите друг друга на том языке, который вы выбрали. Это дополненная реальность, это эпоха номер шесть, – говорит Островский. – Какой у нас шанс понять друг друга? Я родился в аналоговой эпохе, моему сыну 12, он живет в дополненной реальности. Между нами пусть и одно поколение, но шесть эпох.

Чему поклоняется Илон Маск

Эпохи меняют друг друга с поразительной скоростью, а так человечество существовать не может, для человеческой истории требуется время.

– Значит, должно что-то произойти, чтобы мы продолжили человеческую историю, для которой требуется время, и не такое быстрое, – отметил Островский. – Вот Илон Маск, Питер Тиль стали говорить, что искусственный интеллект – это, так сказать, спаситель наш.

Совсем недавно, в январе 2026 года, Илон Маск заявил, что человечество уже вступило в сингулярность – это когда технологическое развитие становится неуправляемым и необратимым, а искусственный интеллект начнет качественно превосходить человеческие возможности.