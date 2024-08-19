Омск-Информ
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·Общество

В нескольких домах Центрального и Советского округов планируется отключение воды. Это произойдет 21 и 22 августа.

В водоканале напомнили, что 21 августа водоснабжение прекратят с 11 до 24 часов в Центральном округе:

  • Ул. 5-я Северная, 193/3;
  • Ул. 7-я Северная, 368, 369;
  • Ул. 17-й Военный городок, 353, 354, 355, 356.

Причина отключения кроется в переврезке водопровода по ул. 6-я Северная – Красный Пахарь.

Также воды не будет 22 августа с 10 до 20 часов в нескольких домах Советского округа:

  • Ул. Старозагородная Роща, 8/1,10/3,10,10/4.

В это время сотрудники омского водоканала проведут плановую дезинфекцию водопровода по улицам Ледорезная и Старозагородная Роща. Горожан, оставшихся без жизненно важных ресурсов, просят запастись водой.

·Общество

В нескольких домах Центрального и Советского округов планируется отключение воды. Это произойдет 21 и 22 августа.

В водоканале напомнили, что 21 августа водоснабжение прекратят с 11 до 24 часов в Центральном округе:

  • Ул. 5-я Северная, 193/3;
  • Ул. 7-я Северная, 368, 369;
  • Ул. 17-й Военный городок, 353, 354, 355, 356.

Причина отключения кроется в переврезке водопровода по ул. 6-я Северная – Красный Пахарь.

Также воды не будет 22 августа с 10 до 20 часов в нескольких домах Советского округа:

  • Ул. Старозагородная Роща, 8/1,10/3,10,10/4.

В это время сотрудники омского водоканала проведут плановую дезинфекцию водопровода по улицам Ледорезная и Старозагородная Роща. Горожан, оставшихся без жизненно важных ресурсов, просят запастись водой.