Александр Сухих погиб при выполнении боевых задач и был посмертно награжден орденом Мужества.
В минувший четверг, 15 августа, в поселке Аксеново Усть-Ишимского района простились с местным жителем Александром Сухих, погибшим в ходе специальной военной операции. Ему было 40 лет.
Как сообщили в администрации Утускунского сельского поселения, в 1999 году Сухих окончил Аксеновскую среднюю общеобразовательную школу. Будучи настоящим патриотом своей Родины, в сентябре 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и проходил службу снайпером. 22 декабря прошлого года Александр погиб при выполнении боевой задачи.
– За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Сухих Александр Викторович награжден орденом Мужества посмертно. Александр Викторович всегда будет ярким примером стойкости характера, мужества и верности, – говорится в сообщении администрации поселения.
РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Сухих.