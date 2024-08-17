Омск-Информ
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·Общество

Завтра земляки младшего сержанта попрощаются с ним.
Сегодня, 17 августа, глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов сообщил о гибели земляка Дениса Аппасова на СВО. Это произошло 10 августа. Мужчине было 37 лет.
– Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибшего, – сообщил Максимов на своей странице в соцсети.
Прощание с младшим сержантом Аппасовым состоится завтра, 18 августа, у мемориала-памятника воинам, землякам, погибшим в 1941–1945 гг. (Знаменское, улица Ленина, 12). Начало в 12:30.
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·Общество

Завтра земляки младшего сержанта попрощаются с ним.
Сегодня, 17 августа, глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов сообщил о гибели земляка Дениса Аппасова на СВО. Это произошло 10 августа. Мужчине было 37 лет.
– Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибшего, – сообщил Максимов на своей странице в соцсети.
Прощание с младшим сержантом Аппасовым состоится завтра, 18 августа, у мемориала-памятника воинам, землякам, погибшим в 1941–1945 гг. (Знаменское, улица Ленина, 12). Начало в 12:30.
1165