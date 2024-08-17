Его убедили, что, беря кредиты и переводя деньги на «специальный счет», он спасается от финансовых потерь и уголовного преследования.

В полицию обратился ведущий инженер омской энергетической компании. Мужчина сообщил, что его обманули мошенники и похитили более 4,5 млн рублей.

Омичу позвонил якобы специалист сотовой связи и сообщил об окончании срока договора. Чтобы продлить действие услуг, мужчина сообщил специалисту коды, которые пришли ему на телефон. Через несколько минут после этого позвонил еще один неизвестный и представился сотрудником портала «Госуслуги». Этот специалист сообщил о взломе личного кабинета омича и убедил его в необходимости сменить пароль. После создания нового пароля собеседник предупредил, что скоро с мужчиной свяжутся представители налоговой службы и правоохранительных органов.

Следом мужчине позвонил якобы сотрудник финмониторинга и объяснил, что произошла утечка паспортных данных, в результате чего мошенники пытаются оформить на омича кредиты. Следующим собеседником инженера стал «следователь ФСБ», который напугал мужчину уголовной статьей о государственной измене. Чтобы избежать уголовного преследования и потери денег, требовалось аннулировать поданные заявки, самому оформить заем и перевести все деньги на «специальный счет». Омич выполнил все инструкции.

На этом мошенники не остановились и сообщили, что под залог иномарки мужчины в Крыму преступники получили кредит, а деньги перевели на Украину. Машину пришлось продать, а деньги перевести уже известным способом.