Омск-Информ
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·Происшествия

Жертвами преступников стали 3,6 тыс. человек.
По данным прокуратуры, в 2024 году правоохранительные органы Омской области зарегистрировали уже 3607 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Жители региона отдали мошенникам 965 млн рублей.
В прошлом году произошло 4578 таких преступлений. Однако потеряли омичи 825,2 млн рублей.
На минувшей неделе в полицию обратился 53-летний мужчина. Неизвестная женщина позвонила ему и убедила в необходимости заменить полис медицинского страхования. Омич поверил и продиктовал ей код, который она просила. Потом омичу пришло сообщение о том, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Омич перезвонил и начал общаться с якобы сотрудником Центрального банка РФ. Последний порекомендовал перевести деньги на «безопасный счет», который оказался счетом преступника. Омич отдал мошеннику 947 тыс. рублей.
·Происшествия

Жертвами преступников стали 3,6 тыс. человек.
По данным прокуратуры, в 2024 году правоохранительные органы Омской области зарегистрировали уже 3607 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Жители региона отдали мошенникам 965 млн рублей.
В прошлом году произошло 4578 таких преступлений. Однако потеряли омичи 825,2 млн рублей.
На минувшей неделе в полицию обратился 53-летний мужчина. Неизвестная женщина позвонила ему и убедила в необходимости заменить полис медицинского страхования. Омич поверил и продиктовал ей код, который она просила. Потом омичу пришло сообщение о том, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Омич перезвонил и начал общаться с якобы сотрудником Центрального банка РФ. Последний порекомендовал перевести деньги на «безопасный счет», который оказался счетом преступника. Омич отдал мошеннику 947 тыс. рублей.