Омск-Информ
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·Общество

Так детей называли жители региона в текущем году.
Вчера, 16 августа, реестр ЗАГС обновил данные о самых популярных и редких именах, которые дают детям жители Омской области. Чаще всего омичи называют детей по-прежнему Артемами и Софиями. В десятку также входят имена Михаил и Анна, Александр и Ева, Максим и Мария, Тимофей и Василиса.
Топ-10 самых редких имен:
  • Арес и Присцилла;
  • Эрвин и Сара;
  • Алимардон и Милада;
  • Эмин и Пелагея;
  • Биляль и Забира.
·Общество

Так детей называли жители региона в текущем году.
Вчера, 16 августа, реестр ЗАГС обновил данные о самых популярных и редких именах, которые дают детям жители Омской области. Чаще всего омичи называют детей по-прежнему Артемами и Софиями. В десятку также входят имена Михаил и Анна, Александр и Ева, Максим и Мария, Тимофей и Василиса.
Топ-10 самых редких имен:
  • Арес и Присцилла;
  • Эрвин и Сара;
  • Алимардон и Милада;
  • Эмин и Пелагея;
  • Биляль и Забира.