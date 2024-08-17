Омск-Информ
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·Авто

На всех нарушителей ПДД составили протоколы.
За минувшие сутки сотрудники полиции в Омской области составили 556 протоколов о нарушении правил дорожного движения. В том числе 15 водителей поймали пьяными за рулем.
За сутки в регионе также зарегистрировали 53 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях девять человек получили травмы, один — погиб.
Напомним, вчера на улице 22-го Декабря 50-летний водитель «Лады» съехал в кювет и перевернулся. От травм мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи.
·Авто

На всех нарушителей ПДД составили протоколы.
За минувшие сутки сотрудники полиции в Омской области составили 556 протоколов о нарушении правил дорожного движения. В том числе 15 водителей поймали пьяными за рулем.
За сутки в регионе также зарегистрировали 53 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях девять человек получили травмы, один — погиб.
Напомним, вчера на улице 22-го Декабря 50-летний водитель «Лады» съехал в кювет и перевернулся. От травм мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи.