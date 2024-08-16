Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель скончался в машине скорой помощи.

Сегодня, 16 августа, в 16 часов стало известно о смертельном ДТП. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 50-летний водитель «Лады» съехал в кювет и перевернулся.

В итоге автолюбитель скончался в машине скорой помощи. Проводится проверка.

·Происшествия

Водитель скончался в машине скорой помощи.

Сегодня, 16 августа, в 16 часов стало известно о смертельном ДТП. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 50-летний водитель «Лады» съехал в кювет и перевернулся.

В итоге автолюбитель скончался в машине скорой помощи. Проводится проверка.