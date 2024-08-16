Омск-Информ
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·Происшествия

Чаще всего велосипедистов сбивают, когда они пересекают проезжую часть, не спешившись.
Сегодня днем на улице 21-й Амурской 41-летняя омичка на автомобиле «ВАЗ-2115» сбила 8-летнего велосипедиста. Как сообщили в ГИБДД, мальчик ехал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии ему понадобилась медицинская помощь.
По данным омской полиции, это уже восьмая за август авария, в которой пострадал юный велосипедист. В большинстве случаев дети попадали под колеса автомобилей, потому что выезжали на дорогу. Сбивают велосипедистов также водители мопедов и даже омичи на электросамокатах. Например, 9 августа на Иртышской набережной 19-летний парень на электросамокате врезался в 13-летнего мальчика на велосипеде.
·Происшествия

Чаще всего велосипедистов сбивают, когда они пересекают проезжую часть, не спешившись.
Сегодня днем на улице 21-й Амурской 41-летняя омичка на автомобиле «ВАЗ-2115» сбила 8-летнего велосипедиста. Как сообщили в ГИБДД, мальчик ехал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии ему понадобилась медицинская помощь.
По данным омской полиции, это уже восьмая за август авария, в которой пострадал юный велосипедист. В большинстве случаев дети попадали под колеса автомобилей, потому что выезжали на дорогу. Сбивают велосипедистов также водители мопедов и даже омичи на электросамокатах. Например, 9 августа на Иртышской набережной 19-летний парень на электросамокате врезался в 13-летнего мальчика на велосипеде.