Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчика с травмами доставили в больницу.
Сегодня около 11:10 на Иртышской набережной в Омске случилось ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, 19-летний парень на электросамокате врезался в 13-летнего велосипедиста.
Мальчик на велосипеде получил травмы. Его доставили в больницу. В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются полицейские.
·Происшествия

Мальчика с травмами доставили в больницу.
Сегодня около 11:10 на Иртышской набережной в Омске случилось ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, 19-летний парень на электросамокате врезался в 13-летнего велосипедиста.
Мальчик на велосипеде получил травмы. Его доставили в больницу. В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются полицейские.