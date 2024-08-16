Омск-Информ
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·Общество

Местных жителей возмутил такой скачок стоимости билетов.
Перевозчик повысил стоимость проезда в автобусе № 197П (Крутая горка – улица Бархатовой) с 61 рубля до 102 рублей. Как сообщила в соцсетях омичка Ульяна Семенкина, жителей Крутой Горки это возмутило.
– Немыслимо дорого стало ездить в город и обратно. Жители Крутой Горки возмущены, приходится тратить больше 200 рублей на проезд в автобусе, просто чтобы доехать на работу, а вечером вернуться домой. Видя эту ситуацию, скоро и водители маршрутки № 423 задумаются о поднятии цены на проезд, а она и так немаленькая, 100 рублей в один конец, и уже повышалась три раза за пять лет, – сообщила женщина.
Омичка обратилась к властям с просьбой снизить стоимость проезда в автобусе № 197П. В администрации ответили, что передали информацию ответственным специалистам и пообещали ответить на следующей неделе.
·Общество

Местных жителей возмутил такой скачок стоимости билетов.
Перевозчик повысил стоимость проезда в автобусе № 197П (Крутая горка – улица Бархатовой) с 61 рубля до 102 рублей. Как сообщила в соцсетях омичка Ульяна Семенкина, жителей Крутой Горки это возмутило.
– Немыслимо дорого стало ездить в город и обратно. Жители Крутой Горки возмущены, приходится тратить больше 200 рублей на проезд в автобусе, просто чтобы доехать на работу, а вечером вернуться домой. Видя эту ситуацию, скоро и водители маршрутки № 423 задумаются о поднятии цены на проезд, а она и так немаленькая, 100 рублей в один конец, и уже повышалась три раза за пять лет, – сообщила женщина.
Омичка обратилась к властям с просьбой снизить стоимость проезда в автобусе № 197П. В администрации ответили, что передали информацию ответственным специалистам и пообещали ответить на следующей неделе.