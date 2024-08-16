Омск-Информ
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·Происшествия

При таких обстоятельствах погибли 16 жителей региона.
Этим летом в Омской области утонули уже 27 человек: 23 взрослых и 4 ребенка. По предварительным данным МЧС, 59 % погибших были пьяны. В 14 случаях погибшие купались в местах неорганизованного отдыха. На официальных пляжах за последние пять лет никто не погиб.
– «Пьяный в воде – наполовину утопленник» – гласит мудрая народная пословица. Выпивший человек теряет чувство опасности и часто может совершить опрометчивый поступок – заплыть за буйки, начать нырять в неположенном месте и многое другое, поэтому, если ваш близкий человек или знакомый решил искупаться в пьяном виде – постарайтесь предотвратить это, – советует начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Звеков.
Ранее в полиции сообщали о 31 утонувшем. Число погибших детей совпало с данными МЧС.
·Происшествия

При таких обстоятельствах погибли 16 жителей региона.
Этим летом в Омской области утонули уже 27 человек: 23 взрослых и 4 ребенка. По предварительным данным МЧС, 59 % погибших были пьяны. В 14 случаях погибшие купались в местах неорганизованного отдыха. На официальных пляжах за последние пять лет никто не погиб.
– «Пьяный в воде – наполовину утопленник» – гласит мудрая народная пословица. Выпивший человек теряет чувство опасности и часто может совершить опрометчивый поступок – заплыть за буйки, начать нырять в неположенном месте и многое другое, поэтому, если ваш близкий человек или знакомый решил искупаться в пьяном виде – постарайтесь предотвратить это, – советует начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Звеков.
Ранее в полиции сообщали о 31 утонувшем. Число погибших детей совпало с данными МЧС.