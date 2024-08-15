Омск-Информ
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·Общество

Рабочие водоканала будут проводить переврезку водопровода.

В следующую среду, 21 августа, несколько улиц в Центральном округе Омска останутся без воды. Сотрудники омского водоканала будут заниматься переврезкой водопровода по улицам 6-я Северная – Красный Пахарь.

Работы будут идти весь день – с 11:00 до 24:00. Под отключение попадут объекты по адресам:

  • улица 5-я Северная, 193/3,
  • улица 7-я Северная, 368,
  • улица 7-я Северная, 369,
  • улица 17-й Военный городок, 353,
  • улица 17-й Военный городок, 354,
  • улица 17-й Военный городок, 355,
  • улица 17-й Военный городок, 356.

Омичей просят запастись водой на время отключения.

·Общество

Рабочие водоканала будут проводить переврезку водопровода.

В следующую среду, 21 августа, несколько улиц в Центральном округе Омска останутся без воды. Сотрудники омского водоканала будут заниматься переврезкой водопровода по улицам 6-я Северная – Красный Пахарь.

Работы будут идти весь день – с 11:00 до 24:00. Под отключение попадут объекты по адресам:

  • улица 5-я Северная, 193/3,
  • улица 7-я Северная, 368,
  • улица 7-я Северная, 369,
  • улица 17-й Военный городок, 353,
  • улица 17-й Военный городок, 354,
  • улица 17-й Военный городок, 355,
  • улица 17-й Военный городок, 356.

Омичей просят запастись водой на время отключения.