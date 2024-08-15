Рабочие приступили к демонтажным работам.

В Омске на улице Заозерной начался второй этап комплексного ремонта. Сейчас там ведутся демонтажные работы на участке от остановки транспорта «Школа №18» до остановки «7-я Заозерная». Рабочие убирают бортовые камни, снимают слой старого асфальта и готовятся монтировать новые бордюры.

Напомним, что ремонт магистрали ведется по нацпроекту «Безопасные качественные работы». Работы разбили на три этапа, ими занимается подрядчик ООО «Стройсервис». Стоимость контракта составила 62 млн рублей. Работы по установке дорожных знаков и остановочных павильонов на этом участке должны завершить до 15 сентября.

Добавим, что с ООО «Стройсервис» уже заключили второй контракт на ремонт другого участка на улице Заозерной. Промежуток от остановки «7-я Заозерная» – улица Бородина приведут в порядок в 2025 году. Стоимость контракта составила 275,6 млн рублей.