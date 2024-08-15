Омск-Информ
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·Общество

Выбросы этого вещества наблюдаются второй день подряд.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 14 августа, концентрация формальдегида в Кировском округе достигла предельно допустимой. В Октябрьском выявили 1,1 ПДК. Несмотря на это, уровень загрязнения воздуха оценили как низкий.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 3, 5, 6, 7, 8 и 13 августа. В городском воздухе повышалась концентрация не только формальдегида, но также фенола и сероводорода.
·Общество

Выбросы этого вещества наблюдаются второй день подряд.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 14 августа, концентрация формальдегида в Кировском округе достигла предельно допустимой. В Октябрьском выявили 1,1 ПДК. Несмотря на это, уровень загрязнения воздуха оценили как низкий.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 3, 5, 6, 7, 8 и 13 августа. В городском воздухе повышалась концентрация не только формальдегида, но также фенола и сероводорода.