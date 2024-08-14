Омск-Информ
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·Общество

В августе выбросы наблюдаются в городе почти каждый второй день.
Вчера, 13 августа, уровень загрязнения воздуха в Омске снова был повышенным. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Октябрьском округе концентрация формальдегида превысила предельно допустимую в 1,8 раза.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 3, 5, 6, 7 и 8 августа. В городском воздухе повышалась концентрация не только формальдегида, но также фенола и сероводорода.
·Общество

В августе выбросы наблюдаются в городе почти каждый второй день.
Вчера, 13 августа, уровень загрязнения воздуха в Омске снова был повышенным. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Октябрьском округе концентрация формальдегида превысила предельно допустимую в 1,8 раза.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 3, 5, 6, 7 и 8 августа. В городском воздухе повышалась концентрация не только формальдегида, но также фенола и сероводорода.