Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вредным веществом дышали жители Октябрьского и Кировского округов.
Вчера, 8 августа уровень загрязнения воздуха в Омске был повышенным. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Октябрьском округе концентрация формальдегида превысила предельно допустимую в 2,7 раза. В Кировском округе выявили 1,5 ПДК этого вещества.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 3, 5, 6 и 7 августа. Горожане дышали не только формальдегидом, но также фенолом и сероводородом.
·Общество

Вредным веществом дышали жители Октябрьского и Кировского округов.
Вчера, 8 августа уровень загрязнения воздуха в Омске был повышенным. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Октябрьском округе концентрация формальдегида превысила предельно допустимую в 2,7 раза. В Кировском округе выявили 1,5 ПДК этого вещества.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 3, 5, 6 и 7 августа. Горожане дышали не только формальдегидом, но также фенолом и сероводородом.