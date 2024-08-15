Омск-Информ
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·Происшествия

С девушкой все в порядке.
Пропавшую в Омске школьницу из Марьяновки нашли. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», она жива.
Подробности поисков волонтеры не расскрывают. Где пропадала девушка, с которой родные не могли связаться со вчерашнего вечера, тоже неизвестно.
·Происшествия

С девушкой все в порядке.
Пропавшую в Омске школьницу из Марьяновки нашли. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», она жива.
Подробности поисков волонтеры не расскрывают. Где пропадала девушка, с которой родные не могли связаться со вчерашнего вечера, тоже неизвестно.