Родные не могут связаться с ней со вчерашнего вечера.

В Омской области пропала 16-летняя Дарья Иванова. Как сообщает помисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», вчера, 14 августа, днем девочка вышла из дома в Марьяновке, уехала в Омск на маршрутке и не вернулась. В 19:00 она перестала выходить на связь с родными.

Приметы девушки: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, длинные прямые темно-русые волосы. Она была одета в светло-синие джинсы, белую рубашку с длинными рукавами, черные кеды с белыми шнурками.

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.