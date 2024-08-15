Факт отказа родителя ученика от получения рюкзака будет фиксироваться школой в ведомости.

Исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков подписал указ, регламентирующий процедуру выдачи рюкзаков для первоклассников в омских школах. Всего их было закуплено 24,5 тысячи, на эти цели из регионального бюджета выделяли около 121 млн рублей.

Как уточняется в документе, рюкзак должен получить один из родителей первоклассника. Выдача будет производиться в День знаний (в этом году выпадает на 2 сентября), родителям необходимо будет предоставить паспорт и расписаться в ведомости о получении.

– Отказ от получения рюкзака с наполнением не влечет права на получение родителем обучающегося соответствующей компенсации, – говорится в указе. – Факт отказа родителя обучающегося от получения рюкзака фиксируется образовательной организацией в ведомости.

Механизм дальнейшего использования невостребованных рюкзаков в документе не указывается.

Помимо рюкзаков трех расцветок (синих, голубых и серых), омские первоклассники получат дневник, 10 тетрадей, обложки на них, карандаши, папки-конверты, ручки, точилку, коробку с пластилином, клей и другую канцелярию.