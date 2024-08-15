Омск-Информ
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·Общество

Девушка заявляет, что суперурожай дался ей легко. Все дело в семенах неизвестного сорта.

Жительница поселка Ростовка Омского района вырастила на огороде у дома тыкву массой 100 килограммов. По словам омички по имени Ксения, тыкву она выращивала впервые, и посадка сразу дала суперурожай.

– Выращиваю впервые, просто ради интереса, и у меня получилось! – цитирует девушку «12 Канал». – Это семена гигантской тыквы. Сорт, к сожалению, неизвестен. Я ей даже почти отдельное поле выделила. Чуть-чуть удобрений, ежедневный полив и итог – вот такая красота.

Семья Ксении уже просит попробовать тыкву на вкус, но хозяйка пока не разрешает: плод-рекордсмен стал объектом для фотографий.

·Общество

Девушка заявляет, что суперурожай дался ей легко. Все дело в семенах неизвестного сорта.

Жительница поселка Ростовка Омского района вырастила на огороде у дома тыкву массой 100 килограммов. По словам омички по имени Ксения, тыкву она выращивала впервые, и посадка сразу дала суперурожай.

– Выращиваю впервые, просто ради интереса, и у меня получилось! – цитирует девушку «12 Канал». – Это семена гигантской тыквы. Сорт, к сожалению, неизвестен. Я ей даже почти отдельное поле выделила. Чуть-чуть удобрений, ежедневный полив и итог – вот такая красота.

Семья Ксении уже просит попробовать тыкву на вкус, но хозяйка пока не разрешает: плод-рекордсмен стал объектом для фотографий.