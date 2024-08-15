Омск-Информ
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·Общество

Чиновники утверждают, что качество транспортного обслуживания в городе не ухудшится.
В мэрии прокомментировали проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 15 июня 2016 года № 735-п». В документе идет речь об отмене шести автобусных маршрутов.
– Департаментом транспорта на постоянной основе проводится работа по актуализации данных реестра маршрутов регулярных пассажирских перевозок путем внесения изменений в документ планирования. Данные о фактически неработающих маршрутах, по которым перевозчиками принято решение о прекращении деятельности либо о сокращении подвижного состава, подлежат исключению (отмене) или изменению, – сообщили в администрации.
Чиновники добавили, что у всех маршрутов, указанных в проекте постановления, существуют действующие дублирующие маршруты. Качество транспортного обслуживания омичей не ухудшится.
·Общество

Чиновники утверждают, что качество транспортного обслуживания в городе не ухудшится.
В мэрии прокомментировали проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 15 июня 2016 года № 735-п». В документе идет речь об отмене шести автобусных маршрутов.
– Департаментом транспорта на постоянной основе проводится работа по актуализации данных реестра маршрутов регулярных пассажирских перевозок путем внесения изменений в документ планирования. Данные о фактически неработающих маршрутах, по которым перевозчиками принято решение о прекращении деятельности либо о сокращении подвижного состава, подлежат исключению (отмене) или изменению, – сообщили в администрации.
Чиновники добавили, что у всех маршрутов, указанных в проекте постановления, существуют действующие дублирующие маршруты. Качество транспортного обслуживания омичей не ухудшится.