Владимир Плющев напомнил, что хоккей – это командная игра. Травма одного хоккеиста не должна стать фатальной.

Хоккейный эксперт Владимир Плющев считает, что травма лидера «Авангарда» Владимира Ткачева не станет фатальной для «ястребов». В ходе предсезонки хоккеист получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл примерно на полгода.

– Конечно, для «Авангарда» Ткачев – это потеря, но хоккей – это командная игра. Потеря одного хоккеиста не должна стать катастрофой для всей команды, – высказался Плющев.

Он добавил, что Ткачев – это игрок, от которого зависит результат команды. В этой ситуации важно, какой «Авангард» будет строить главный тренер команды Сергей Звягин.

Напомним, что помимо Ткачева «ястребы» потеряли и другого лидера – американского нападающего Рида Буше. Он выбыл на месяц.