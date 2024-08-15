Мужчина устроил аварию, в которой погиб молодой человек.
Прокуратура направила в суд уголовное дело 36-летнего омича, которого обвиняют в том, что он сел пьяным за руль и устроил ДТП, где погиб человек (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии.
По версии следствия, утром 21 февраля на улице 1-я Трамвайная мужчина, который управлял «Ладой Грантой», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В аварии пострадал, а после скончался в больнице 26-летний водитель «Калины».
Отметим, что вину омич признал. Он рассказал, что накануне вечером выпил 0,5 л крепкого алкоголя и 2-3 бутылки пива, а рано утром поехал на кладбище на могилу матери.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.