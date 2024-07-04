Омск-Информ
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·Происшествия

Парень получил смертельные травмы в автокатастрофе.
Полицейские завершили расследование уголовного дела о нарушении ПДД, которое привело к аварии и гибели человека. В этом обвиняют 36-летнего омича.
Напомним, 21 февраля мужчина употребил алкоголь, сел за руль «Лады-Гранты» и поехал на кладбище, где похоронены его родственники. На 1-й Трамвайной он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с такси марки «Лада-Калина».
– В результате 25-летний таксист получил тяжелые травмы и два дня спустя скончался больнице. Его пассажир не пострадал, – сообщили в полиции.
При освидетельствовании водителя «Лады-Гранта» показания алкотектора составили 1,3 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Дело рассмотрит Ленинский районный суд. Мужчине грозит от 5 до 12 лет колонии.
·Происшествия

Парень получил смертельные травмы в автокатастрофе.
Полицейские завершили расследование уголовного дела о нарушении ПДД, которое привело к аварии и гибели человека. В этом обвиняют 36-летнего омича.
Напомним, 21 февраля мужчина употребил алкоголь, сел за руль «Лады-Гранты» и поехал на кладбище, где похоронены его родственники. На 1-й Трамвайной он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с такси марки «Лада-Калина».
– В результате 25-летний таксист получил тяжелые травмы и два дня спустя скончался больнице. Его пассажир не пострадал, – сообщили в полиции.
При освидетельствовании водителя «Лады-Гранта» показания алкотектора составили 1,3 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Дело рассмотрит Ленинский районный суд. Мужчине грозит от 5 до 12 лет колонии.