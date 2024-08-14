Омск-Информ
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·Политика

Владимир Путин подписал соответствующий документ о назначении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Согласно опубликованному документу, председателем Восьмого арбитражного апелляционного суда города Омска стал Евгений Кливер. Его назначили на этот срок на шесть лет.

Напомним, что ранее в Омске назначили судей двух судов города Омска. Судьей Ленинского районного суда стала Ольга Будкевич. А судьей Октябрьского районного суда назначили Викторию Кребель.

·Политика

Владимир Путин подписал соответствующий документ о назначении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Согласно опубликованному документу, председателем Восьмого арбитражного апелляционного суда города Омска стал Евгений Кливер. Его назначили на этот срок на шесть лет.

Напомним, что ранее в Омске назначили судей двух судов города Омска. Судьей Ленинского районного суда стала Ольга Будкевич. А судьей Октябрьского районного суда назначили Викторию Кребель.