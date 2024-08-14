Банда из семи мужчин действовала на протяжении около трех лет.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу 7 жителей города, которые организовали преступную группу и занимались инсценировками ДТП. Мужчин судили по чч. 1–4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Главарем банды являлся 39-летний омич, к преступной деятельности он привлек своих знакомых. Сообщники покупали машины, оформляли страховые полисы, а затем инсценировали ДТП, чтобы получить страховые возмещения.

– Каждое преступление участники группы тщательно разрабатывали, подбирая автомобили в целях извлечения максимальной прибыли, – сообщили в прокуратуре. – В период с февраля 2015 г. по декабрь 2017 г. им удалось инсценировать более 20 ДТП, причинив 8 страховым компаниям ущерб на сумму свыше 15,2 млн рублей.

Лидер группировки получил 4 года общего режима, четверо его подельников – от 2 до 3 лет 6 месяцев общего режима, еще двоим назначено наказание, не связанное с лишением свободы.