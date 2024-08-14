Омск-Информ
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·Происшествия

На этот раз пострадала 11-летняя жительница Старого Кировска.
Следственный комитет начал проверку в связи с нападением бездомной собаки на 11-летнюю омичку. Ведомство даст оценку действиям (бездействию) ответственных служб.
Отметим, что инцидент произошел 12 августа на улице Олега Кошевого. Ребенку с укусом уже оказали помощь медики.
Отметим, что в мае в Омске уже завели одно дело о халатности из-за нападения собаки на ребенка. На улице 2-й Челюскинцев животные покусали 10-летнюю девочку.
·Происшествия

На этот раз пострадала 11-летняя жительница Старого Кировска.
Следственный комитет начал проверку в связи с нападением бездомной собаки на 11-летнюю омичку. Ведомство даст оценку действиям (бездействию) ответственных служб.
Отметим, что инцидент произошел 12 августа на улице Олега Кошевого. Ребенку с укусом уже оказали помощь медики.
Отметим, что в мае в Омске уже завели одно дело о халатности из-за нападения собаки на ребенка. На улице 2-й Челюскинцев животные покусали 10-летнюю девочку.