В прокуратуре заметили, что работы идут медленнее, чем планировалось.
Прокуратура внесла представление заместителю губернатора Омской области Динару Курманову. Причиной стали долгострои на улицах Перелета и Кирова, которые завершают слишком медленно. Новые подрядчики тоже срывают установленные сроки.
– Заместитель прокурора области Дмитрий Егоров обратил внимание заместителя председателя правительства Омской области Динара Курманова на недостаточную работу регионального министерства строительства при решении проблем обманутых дольщиков, ненадлежащее взаимодействие между региональным фондом, порядной и проектной организациями, – отметили в ведомстве.
Напомним, дома на Перелета и Кирова начинали строить в 2016 и 2015 годах, но застройщиков признали банкротами. Стройки возобновили новые подрядчики в 2023 году и должны завершить их к концу года.
От Курманова, курирующего этот вопрос, потребовали принять меры, чтобы исправить ситуацию.