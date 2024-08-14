Памятник истории и культуры может повторить судьбу соседнего здания на улице Звездова.

Продолжается эпопея с разрушающимся памятником истории и культуры, двухэтажным особняком начала XX века на улице Звездова, 14, в самом центре Омска. Ранее «Омск-информ» уже сообщал, что здание неуклонно ветшает: оно пошло трещинами, отовсюду сыплется штукатурка и куски кирпичей. Можно предположить, что грунтовые воды подмыли фундамент дома, что привело к деформациям несущих конструкций.

Без должного обследования причину разрушения особняка не установить. Здание принадлежит бюджетному учреждению «Комбинат специальных услуг», руководство которого вместо исполнения охранного обязательства облицевало крыльцо могильными плитами. Все потому, что средств в бюджете города нет даже на экспертизу, не говоря о восстановлении объекта, которое может обойтись, по разным оценкам, от 30 до 50 млн рублей.

- Примерных сроков нет. Все будут зависеть от того, когда нам будут выделены эти деньги. В настоящее время средняя стоимость составления проекта около 2 – 2,2 млн рублей., - отметила исполняющая обязанности директора ведомства Ольга Кочергина.

Ситуацию держит на контроле региональный Минкульт, который вот уже 10 лет пытается заставить собственника здания провести там ремонт. Имеется и соответствующее решение Арбитражного суда Омской области от 5 апреля 2021 года, обязавшего собственника привести особняк в порядок. Определен крайний срок – 31 марта 2022 года. Однако бюджетное учреждение не предпринимает никаких попыток спасти памятник истории и культуры.

- Нами в 2023 году было направлено обращение в службу судебных приставов, чтобы принудить собственника выполнять решение суда, - заявил начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Минкульта Олег Плющаков.

Омский штаб Захара Прилепина больше года тому назад предложил рабочее решение: найти инвестора, который выполнит экспертизу. К слову, потенциальный меценат уже готов взяться за объект. Но столкнулся с бюрократией.

- Инвестор готов был оплатить обследование особняка, но не получает на это согласие. Есть здание неподалеку, куда можно переселить «Комбинат специальных услуг», и покончить с этим. Домом нужно заниматься сейчас. Потому что через 3-5 лет восстановление особняка станет невозможным, - подчеркнул руководитель Омского штаба Захара Прилепина, Александр Барко.

В XIX веке улица Звездова называлась Мясницкой, и на ней селились мастеровые, которые постепенно обзаводились своими особняками. Есть большая опасность, что здание на Звездова,14 начнет рушиться и повторит судьбу своего «соседа», особняка на Звездова, 18. Последний из образца рационального модерна за 50 лет превратился в руинированную заброшку. А такая вероятность существует для дома на Звездова, 14, поскольку в бюджете города вряд ли найдутся средства.

Ранее, после обрушения аварийных жилых домов, чиновники решали все вопросы весьма оперативно. Может попробовать так же решить вопрос ещё до ЧП с ветхим особняком, в котором работают люди?

РИА «Омск-информ» следит за развитием событий.