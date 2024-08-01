Городские власти инициировали служебную проверку по факту своеобразной «реставрации» здания, но ее результаты неизвестны.

В Омске может разрушиться очередной памятник истории и культуры, двухэтажный особняк начала XX века на улице Звездова, 14, в самом центре Омска. После материала «Омск-информа» о «реставрации» здания могильными плитами, происхождение которых страшно даже предположить, городские власти инициировали служебную проверку.

Казалось бы, дело сдвинулось. К сохранению исторического наследия подключились общественники и краеведы. Представители Омского регионального отделения Всероссийского отделения охраны памятников истории и культуры призвали мэрию относиться ответственнее к архитектурному наследию.

Омский Минкульт в прошлом году заверял, что знает о плачевном состоянии этого памятника архитектуры. И обещал подать иск в суд с требованием к собственнику, мэрии Омска, отремонтировать здание.

Со своей стороны, подключился омский штаб Захара Прилепина. Он направлял предложения организовать реставрацию здания за счет инвестора, к слову, таковой уже имеется. Но в итоге от «Комбината специальных услуг» пришел ответ, что для получения бюджетных отчислений для технического обследования особняка направлено обращение в администрацию Омска. На этом активность властей закончилась.

Тем временем историческое здание медленно ветшает: оно пошло трещинами, отовсюду буквально сыплется штукатурка и куски кирпичей. Можно предположить, что грунтовые воды подмыли фундамент дома, что привело к деформациям несущих конструкций, как это было со зданием горсовета.

Крыльцо по-прежнему «украшают» могильные плиты. Можно констатировать, что особняк нуждается в срочной реставрации. Это видно невооруженным глазом. Здание расположенного неподалеку от горсовета, который начали реставрировать, а что с особняком, где располагается «Комбинат специальных услуг»? По благим намерениям привести ветшающее здание в порядок мощно прошлась бюрократическая машина. Похоже никто не задумывается, что здание, в котором работают люди, в любой момент может рухнуть.