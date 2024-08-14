Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Глава красноярской компании «Аэропром» рассказал о первом рейсе.

Сегодня, 14 августа, из Омска отправляется первый рейс в Усть-Ишим. Стоимость билета составит 2 741 рубль. Перевозчиком выступает красноярская компания «Аэропром». Гендиректор Юрий Афанасьев рассказал о точном количестве посадочных мест в самолете Ан-2.  Он надеется, что маршрут станет востребованным.

 – Все билеты проданы на авиарейс туда и обратно. Посадочных мест девять. Обратно самолет вернется завтра же. Планируется стоянка на час. Надеемся, что рейс «накатается» и будет работать. Надеемся, чтобы и вам было приятно, и нам тоже, – цитирует Афанасьева «СуперОмск».

Ранее сообщалось, что борт до Усть-Ишима будет летать по понедельникам, средам и пятницам. Сначала количество мест на рейс закончилось, а потом 4 человека сдали билеты.

1033
·Общество

Глава красноярской компании «Аэропром» рассказал о первом рейсе.

Сегодня, 14 августа, из Омска отправляется первый рейс в Усть-Ишим. Стоимость билета составит 2 741 рубль. Перевозчиком выступает красноярская компания «Аэропром». Гендиректор Юрий Афанасьев рассказал о точном количестве посадочных мест в самолете Ан-2.  Он надеется, что маршрут станет востребованным.

 – Все билеты проданы на авиарейс туда и обратно. Посадочных мест девять. Обратно самолет вернется завтра же. Планируется стоянка на час. Надеемся, что рейс «накатается» и будет работать. Надеемся, чтобы и вам было приятно, и нам тоже, – цитирует Афанасьева «СуперОмск».

Ранее сообщалось, что борт до Усть-Ишима будет летать по понедельникам, средам и пятницам. Сначала количество мест на рейс закончилось, а потом 4 человека сдали билеты.

1033